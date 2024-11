Mehrere Container stehen in Zeitz-Ost in Flammen. Polizei prüft auch Tatzusammenhänge. Was bisher bekannt ist.

Zeitz/MZ. - Gleich drei Brände hielten die Zeitzer Feuerwehr am Freitag in Atem. Bereits um 17.21 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Ortswehren Zeitz, Aue-Aylsdorf, Geußnitz sowie die Dienstschicht zu einem vermeintlichen Mittelbrand in die Röntgenstraße alarmiert. „Im Bereich des ehemaligen Krankenhauses brannte in einem ungenutzten Nebengelass Unrat“, erklärt Frank Hoffmann vom Sachgebiet Brand- und Katastrophenschutz. Am Abend folgte der nächste Alarm.