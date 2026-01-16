Zeitz/MZ - In Zeitz haben am Donnerstagabend wieder einmal Abfallbehälter gebrannt. Wie die Feuerwehr informierte, rückten Einsatzkräfte zunächst gegen 18.30 Uhr in die Gustav-Mahler-Straße aus, etwa eine Stunde später in die Geußnitzer Straße. Zum Einsatz kamen die freiwilligen Feuerwehren Zeitz und Aue-Aylsdorf und auch die Dienstschicht der Zeitzer Feuerwache. Während des ersten Brandes habe sich die Dienstschicht bereits bei einem Einsatz befunden, der unter dem Stichwort „unklare Rauchentwicklung“ lief. Deshalb seien freiwillige Kräfte alarmiert worden. Bei dem Einsatz „unklare Rauchentwicklung“ habe sich aber herausgestellt, dass es sich nicht um einen Brand handelte.