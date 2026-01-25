Neuntklässler des CJD Christophorusgymnasiums Droyßig beschäftigen sich mit Ereignissen im KZ Außenlager Wille Rehmsdorf. Wann sie ihre ersten Ergebnisse vorstellen wollen.

Unter Leitung der Lehrerin Ines Schneider beschäftigen sich Neuntklässler mit der Geschichte des KZ Außenlagers Wille: Luise Gruber, Amelie Zimmermann und Gabriel Günther bereiten die Gedenkveranstaltung in Rehmsdorf vor.

Droyssig/Rehmsdorf/MZ. - Was erhielten die Häftlinge des Konzentrationslagers (KZ) Wille in Rehmsdorf zu essen? Unter welchen Bedingungen lebten sie in diesem Außenlager des KZ Buchenwald? Und was haben Augenzeugen über das Leben in ihren Erinnerungen für die Nachwelt festgehalten? Mit diesen und ähnlichen Fragen beschäftigen sich die Neuntklässler Aaron Baumann, Gabriel Günther, Luise Gruber, Oliver Wehry und Amelie Zimmermann. Unter Leitung ihrer Geschichtslehrer Ines Schneider und Maximilian Töpfer haben die Schüler des Christophorusgymnasiums Droyßig eine Projektgruppe gegründet und beschäftigen sich seit Beginn des Schuljahres mit diesem dunklen Kapitel der Heimatgeschichte in Rehmsdorf. Am Dienstag, 27. Januar, 16 Uhr, stellen die Gymnasiasten zur Gedenkveranstaltung am Bahnhof Rehmsdorf die ersten Ergebnisse ihrer Arbeit vor.