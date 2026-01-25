Die Jahresmedaillen aus dem Stolberger Museum Alte Münze sind dem 1.030-jährigen Bestehen von Roßla gewidmet. Wer schon eine hat, kann sich jetzt glücklich schätzen. Denn jetzt kostet sie deutlich mehr.

Silberpreis schießt nach oben: Warum sich die ersten Käufer der Jahresmedaille für Roßla freuen können

Die Jahresmedaille 2026 des Stolberger Museums Alte Münze ist dem Jubiläum „1.030 Jahre Roßla“ gewidmet.

Stolberg/Roßla/MZ. - „Unglaublich, ich versteh's nicht“, sagt Südharz' Bürgermeister Peter Kohl (parteilos) und schüttelt den Kopf. Denn schon seit einiger Zeit schießt der Silberpreis förmlich durch die Decke. Die Konsequenz: Das Stolberger Museum Alte Münze muss die Preise für seine Jahres- und Hausmedaillen ab sofort anheben.