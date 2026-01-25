Auch die Rettungskräfte konnten dem 64-Jährigen nicht mehr helfen.

Eisleben/MZ. - Zunächst sah es wie ein Parkplatzunfall aus. Doch der Vorfall, über den die Polizei berichtet, endete tragisch. Eine Frau hatte am Sonnabendmittag auf einem Parkplatz in der Eisleber Friedensallee bemerkt, dass ein Kleintransporter einen Pkw beschädigt hatte. Wie die Polizei dann berichtete, saß der Fahrer des Transportes zusammengesackt auf dem Fahrersitz und war nicht mehr ansprechbar.