  4. Tragischer Vorfall: 64-Jähriger stirbt auf Parkplatz in Eisleben

Fahrer eines Transporters saß zusammengesackt auf dem Fahrersitz.

25.01.2026, 15:02
Auch die Rettungskräfte konnten dem 64-Jährigen nicht mehr helfen.
Auch die Rettungskräfte konnten dem 64-Jährigen nicht mehr helfen. Foto: Symbolbild/Julian Stratenschulte/dpa

Eisleben/MZ. - Zunächst sah es wie ein Parkplatzunfall aus. Doch der Vorfall, über den die Polizei berichtet, endete tragisch. Eine Frau hatte am Sonnabendmittag auf einem Parkplatz in der Eisleber Friedensallee bemerkt, dass ein Kleintransporter einen Pkw beschädigt hatte. Wie die Polizei dann berichtete, saß der Fahrer des Transportes zusammengesackt auf dem Fahrersitz und war nicht mehr ansprechbar.