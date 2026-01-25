weather schneeregen
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Naumburg
    4. >

  4. Erste Faschingssitzungen in Großjena und Prießnitz: Ältestes Gewerbe der Welt und anderes Handwerk, dazu die Helden der Kindheit: So ließen es die Karnevalisten krachen

Erste Faschingssitzungen in Großjena und Prießnitz Ältestes Gewerbe der Welt und anderes Handwerk, dazu die Helden der Kindheit: So ließen es die Karnevalisten krachen

Mit umfangreicher Fotogalerie: Die närrische Saison (auch) an Saale und Unstrut ist eröffnet. Was bei den Programmen der Karnevalsvereine aus Großjena (GKV) und Prießnitz (PKV) das Publikum im Saal zum Toben brachte.

Aktualisiert: 25.01.2026, 16:46
Großjenaer Karnevalsverein GKV im Ratskeller Naumburg Motto: "Ob Handwerk oder Narretei beim GKV sind all mit dabei" Erfahrungen des ältesten Handwerks der Welt. Birgit, Carina und Isabel
Großjenaer Karnevalsverein GKV im Ratskeller Naumburg Motto: "Ob Handwerk oder Narretei beim GKV sind all mit dabei" Erfahrungen des ältesten Handwerks der Welt. Birgit, Carina und Isabel (Foto: Torsten Biel)

Grossjena/Priessnitz - Mit den ersten Sitzungen der vergnügungsfreudigen Karnevals-Fans wurde am Sonnabend (24. Januar) auch im Verbreitungsgebiet unserer Zeitung die nun noch bis zum Aschermittwoch Mitte Februar währende närrische Zeit gefeiert.