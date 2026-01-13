Die Narren-Session ist kurz und knackig, weshalb am kommenden Wochenende schon erste Karnevalisten mit ihren Abendshows loslegen. Dann geht’s Schlag auf Schlag – ein Überblick.

Lossa und Kösen auf hoher See - so kommt das Publikum auf seine Kosten

Es werde Licht: Das Showballett des Großjenaer Karnevalsvereins probt im Naumburger Ratskeller.

Naumburg. - Der große Schwung kommt erst noch, doch bereits dieses Wochenende legen die ersten Karnevalsvereine der Region mit ihren Abendprogrammen los, auch, weil die diesjährige Session kurz ist. Die Lossaer beispielsweise. Sie begnügen sich gar nicht erst mit einer Veranstaltung, sondern lassen unter dem Motto „Esel, Kreuzfahrt, Sonne, Strand – die Finne außer Rand und Band“ von Freitag bis Sonntag einen gucken, Kinderfasching inklusive.