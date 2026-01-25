Die Polizei erwischt am Wochenende gleich zwei Kraftfahrer im Altkreis Köthen, die sich nach dem Genuss von Drogen hinters Steuer setzen.

Gefälschter Führerschein und auch noch Drogen im Blut

Bei zwei Fahrzeugführern zeigt der Drogenschnelltest an.

Köthen/aken/mz. - Gleich zwei Kraftfahrer hat die Polizei am Sonnabend bei Routinekontrollen im Altkreis erwischt, die sich unter Drogeneinfluss ans Steuer gesetzt haben. Gegen 12 Uhr wurde ein 26-jähriger Fahrer eines Pkw Kia in der Ortslage Köthen, Baasdorfer Straße angehalten und kontrolliert. Während der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht eines möglichen Drogenkonsums.