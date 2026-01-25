Bei einer Verkehrskontrolle in der Bitterfelder Feldstraße stößt die Polizei auf einen Fahrrad-Diebstahl. Gegen den 36-jährigen Mann wird ein Strafverfahren eingeleitet.

36-jähriger Radler ist mit geklautem Gefährt in Bitterfeld unterwegs - das stellt die Polizei durch Zufall fest

Bitterfeld/MZ. - Ein 36-jähriger Radfahrer ist am Sonnabend gegen 11.45 Uhr in der Feldstraße in Bitterfeld einer Verkehrskontrolle unterzogen worden. Dabei wurde die Rahmennummer des Fahrrads überprüft. Eine Abfrage in den polizeilichen Fahndungssystemen ergab, dass das Fahrrad 2025 als gestohlen gemeldet worden war. Daraufhin wurde das Fahrrad sichergestellt und laut Polizei ein Strafverfahren gegen den Mann eingeleitet.