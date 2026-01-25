Imker Patrick Rückert aus Neu Königsaue erklärt, wie Honigbienen die kalte Jahreszeit überstehen, was Imker im Winter tun und warum Honig trotzdem ganzjährig erhältlich ist.

Imker aus Neu Königsaue erklärt: Was machen Bienen eigentlich im Winter?

Auch die Bienen von Patrick Rückert aus Neu Königsaue brauchen Sonne und Wärme.

Neu Königsaue/MZ - Was machen Bienen im Winter und was eigentlich der Imker? Während draußen Frost herrscht, ist es im Bienenstock alles andere als still. Imker Patrick Rückert betreibt seine Nebenerwerbsimkerei Happylifebees in Neu Königsaue. Im Interview mit Reporterin Katrin Wurm erklärt er, wie seine Bienen über den Winter kommen, warum sie keinen Winterschlaf halten – und weshalb der Winter für Imker trotzdem arbeitsreich ist.