Artenschutzabend in Harzgerode Geschützte Nager an der Selke: Biber-Experte gibt Auskunft
Um Biber und Fledermäuse dreht sich alles zum ersten Artenschutzabend in Harzgerode. Was dahintersteckt und wie es weitergehen könnte, sollte die Veranstaltung auf Interesse stoßen.
25.01.2026, 15:09
Harzgerode/Strassberg/MZ. - Der Biber ist schuld. Wegen ihm findet am Samstag, 31. Januar, im Schloss Harzgerode eine Veranstaltung statt, die es so in der Stadt noch nicht gegeben hat: ein Artenschutzabend. Stößt der auf Interesse, könnte auch eine Vortragsreihe daraus werden. Initiiert wurde der Artenschutzabend von zwei Straßbergern: Caroline Schoch und Ortsbürgermeister Michael Jahns.