Um Biber und Fledermäuse dreht sich alles zum ersten Artenschutzabend in Harzgerode. Was dahintersteckt und wie es weitergehen könnte, sollte die Veranstaltung auf Interesse stoßen.

Der Biber steht im Fokus des ersten Artenschutzabends in Harzgerode.

Harzgerode/Strassberg/MZ. - Der Biber ist schuld. Wegen ihm findet am Samstag, 31. Januar, im Schloss Harzgerode eine Veranstaltung statt, die es so in der Stadt noch nicht gegeben hat: ein Artenschutzabend. Stößt der auf Interesse, könnte auch eine Vortragsreihe daraus werden. Initiiert wurde der Artenschutzabend von zwei Straßbergern: Caroline Schoch und Ortsbürgermeister Michael Jahns.