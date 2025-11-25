Nordmanntanne oder Blaufichte in Zeitz Weihnachtsbäume aus Theißen: Forner startet in die Saison
Bei Forner in Theißen beginnt die Weihnachtsbaumsaison. Die ersten Tannen und Fichten stehen bereit und sogar ein Acht-Meter-Riese verlässt die Plantage. Wie die Preise sind.
25.11.2025, 07:00
Theißen/MZ. - In wenigen Tagen ist der große Mammutbaum, der im Hof von Landwirtschaftsbetrieb Forner in Theißen steht, abends wieder weithin sichtbar. „Dann knipsen wir die Lichterkette an“, freut sich Jörg Forner. Zu diesem Zeitpunkt startet auch der Weihnachtsbaumverkauf.