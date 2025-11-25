weather bedeckt
Halle (Saale), Deutschland
  4. Nordmanntanne oder Blaufichte in Zeitz: Weihnachtsbäume aus Theißen: Forner startet in die Saison

Bei Forner in Theißen beginnt die Weihnachtsbaumsaison. Die ersten Tannen und Fichten stehen bereit und sogar ein Acht-Meter-Riese verlässt die Plantage. Wie die Preise sind.

Von Margit Herrmann 25.11.2025, 07:00
Über viele Jahre gehegt und gepflegt, um dann von Jörg Forner gefällt zu werden. So gelangen zahlreiche Nordmanntannen (Foto) und Blaufichten in die Wohnzimmer der Region um dem Weihnachtsfest das passende Ambiente zu geben.
Theißen/MZ. - In wenigen Tagen ist der große Mammutbaum, der im Hof von Landwirtschaftsbetrieb Forner in Theißen steht, abends wieder weithin sichtbar. „Dann knipsen wir die Lichterkette an“, freut sich Jörg Forner. Zu diesem Zeitpunkt startet auch der Weihnachtsbaumverkauf.