Sollte am Ratshof in Halle eine Schuldenuhr angebaut werden, die permanent den aktuellen Kontostand der Stadtverwaltung anzeigt? Warum die Idee umstritten ist.

So viele Schulden hat die Stadt

Die wohl bekannteste Schuldenuhr Deutschlands hängt in Berlin. Soll Halle eine eigene bekommen?

Halle (Saale)/MZ. - Die Stadt Halle hat viele Schulden. Wie viele? Das lässt sich nicht so einfach beziffern - sagen die Einen. Doch, Sagen die Anderen und schlagen die Einrichtung einer sogenannten Schuldenuhr vor. Warum die Idee umstritten ist.