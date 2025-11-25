weather bedeckt
  4. Schuldenuhr: Streit im Halleschen Stadtrat um Transparenz beim Geld

So viele Schulden hat die Stadt Schuldenuhr für Halle? Finanzbeigeordneter lehnt ab

Sollte am Ratshof in Halle eine Schuldenuhr angebaut werden, die permanent den aktuellen Kontostand der Stadtverwaltung anzeigt? Warum die Idee umstritten ist.

Von Jonas Nayda Aktualisiert: 25.11.2025, 08:48
Die wohl bekannteste Schuldenuhr Deutschlands hängt in Berlin. Soll Halle eine eigene bekommen?
Die wohl bekannteste Schuldenuhr Deutschlands hängt in Berlin. Soll Halle eine eigene bekommen? (Archivfoto: Philipp Brandstädter/dpa)

Halle (Saale)/MZ. - Die Stadt Halle hat viele Schulden. Wie viele? Das lässt sich nicht so einfach beziffern - sagen die Einen. Doch, Sagen die Anderen und schlagen die Einrichtung einer sogenannten Schuldenuhr vor. Warum die Idee umstritten ist.