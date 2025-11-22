Während draußen noch der Herbst dominiert, zieht drinnen schon der Zauber der Adventszeit ein. Warum es einige nicht abwarten können und bei manchen die Vorfreude getrübt ist.

Frühe Weihnachtsfreude in Zeitz – und manche Herzen bleiben dieses Jahr schwer

Globus-Mitarbeiterin Silvana Mehrländer liebt Weihnachten. Aber die richtige Stimmung kommt erst kurz vor dem Fest auf.

Zeitz/MZ. - Einige Zeitzer können es in diesem Jahr kaum erwarten: Schon länger hängen leuchtende Lichterketten über Balkone und an Fenstern, die ersten Weihnachtsbäume stehen geschmückt in Wohnzimmern, und aus zahlreichen Küchen duftet es nach frisch gebackenen Plätzchen. Während draußen noch herbstliche Farben dominieren, hat in vielen Haushalten längst die Vorfreude auf die Adventszeit begonnen.