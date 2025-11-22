Die Abiturklassen von 1995 und die Lehrkräfte erlebten eine besondere Zeit. Warum Schulleiter Wilfried Graul eine einmalige Beziehung zu diesen Schülern hat.

Der erste Abiturjahrgang des Goethe-Gymnasiums in Kelbra traf sich nach 30 Jahren wieder mit den Lehrern.

Kelbra - Das Foto im Flur des Gymnasiums in Kelbra ist schon ein wenig verblasst. Kein Wunder, denn es ist die älteste Aufnahme in der langen Reihe. Es wurde vor 30 Jahren am Portal des „Goethe-Gymnasiums“ aufgenommen. Nach 30 Jahren trafen sich die ersten Abiturienten und Lehrer wieder.