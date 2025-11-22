weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  4. Nach Uniform-Verbot im Stadtrat: Brandbrief der Feuerwehr in Aken - „Diffamierung von Wehrleiter unerträglich und nicht hinnehmbar“

78 Kameraden der Feuerwehr in Aken fordern Bürgermeister und Stadtrat auf, das Disziplinarverfahren gegen den Wehrleiter zu beenden und mit der Wehrleitung zu reden. Der Landkreis beginnt mit Prüfung des verhängten Uniformverbots – nach sechs Wochen.

Von Wolfram Schlaikier 22.11.2025, 10:00
Beim Zapfenstreich der Feuerwehr im Mai vertrat Ordnungsamtsleiter Zelinka (li.) den Dienstherren, Alt-Bürgermeister Müller (r.) ist Ehrenmitglied.
Beim Zapfenstreich der Feuerwehr im Mai vertrat Ordnungsamtsleiter Zelinka (li.) den Dienstherren, Alt-Bürgermeister Müller (r.) ist Ehrenmitglied. Foto: St. Julius

Aken/MZ. - Insgesamt 78 Männer und Frauen der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Aken haben sich mit einem Offenen Brief an Bürgermeister Jan-Hendrik Bahn (parteilos) und die Mitglieder des Stadtrates gewandt und das vom Stadtrat verfügte Uniformverbot als „extrem befremdlich“ kritisiert.