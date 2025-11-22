Nach Uniform-Verbot im Stadtrat Brandbrief der Feuerwehr in Aken - „Diffamierung von Wehrleiter unerträglich und nicht hinnehmbar“

78 Kameraden der Feuerwehr in Aken fordern Bürgermeister und Stadtrat auf, das Disziplinarverfahren gegen den Wehrleiter zu beenden und mit der Wehrleitung zu reden. Der Landkreis beginnt mit Prüfung des verhängten Uniformverbots – nach sechs Wochen.