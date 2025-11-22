Nach Uniform-Verbot im Stadtrat Brandbrief der Feuerwehr in Aken - „Diffamierung von Wehrleiter unerträglich und nicht hinnehmbar“
78 Kameraden der Feuerwehr in Aken fordern Bürgermeister und Stadtrat auf, das Disziplinarverfahren gegen den Wehrleiter zu beenden und mit der Wehrleitung zu reden. Der Landkreis beginnt mit Prüfung des verhängten Uniformverbots – nach sechs Wochen.
22.11.2025, 10:00
Aken/MZ. - Insgesamt 78 Männer und Frauen der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Aken haben sich mit einem Offenen Brief an Bürgermeister Jan-Hendrik Bahn (parteilos) und die Mitglieder des Stadtrates gewandt und das vom Stadtrat verfügte Uniformverbot als „extrem befremdlich“ kritisiert.