Kämmerin legt Haushalt der Gemeinde Elsteraue vor: Pro Kopf liegt die Verschuldung bei 950 Euro. Gewerbesteuern sinken um zwei Millionen Euro. Wie die Gemeinde damit umgeht.

Vom Baby bis zum Rentner hat jeder Elsterauer 950 Euro Schulden

Das neue Gerätehaus der FeuerwehrTröglitz ist die größte kommunale Baustelle in der Gemeinde Elsteraue.

Alttröglitz/MZ. - Wie steht die Gemeinde Elsteraue finanziell da? „Die Schulden der Kommune belaufen sich auf rund 7,7 Millionen Euro, das macht eine Pro-Kopf-Verschuldung von rund 950 Euro pro Einwohner“, sagt Kathrin Schürmann. Sie ist die neue Kämmerin in der Gemeinde Elsteraue und tritt ein schweres Erbe an.