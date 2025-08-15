In der Elsteraue klafft ein Millioen-Loch Vom Baby bis zum Rentner hat jeder Elsterauer 950 Euro Schulden
Kämmerin legt Haushalt der Gemeinde Elsteraue vor: Pro Kopf liegt die Verschuldung bei 950 Euro. Gewerbesteuern sinken um zwei Millionen Euro. Wie die Gemeinde damit umgeht.
15.08.2025, 11:52
Alttröglitz/MZ. - Wie steht die Gemeinde Elsteraue finanziell da? „Die Schulden der Kommune belaufen sich auf rund 7,7 Millionen Euro, das macht eine Pro-Kopf-Verschuldung von rund 950 Euro pro Einwohner“, sagt Kathrin Schürmann. Sie ist die neue Kämmerin in der Gemeinde Elsteraue und tritt ein schweres Erbe an.