Wie geht es weiter für die Mieter in den mehr als 100 Wohnungen in der Forststraße und Gärtnerstraße in Zeitz? Von ihrem Vermieter gibt es keine guten Nachrichten. Worauf sie hoffen.

Horror-Meldungen machen Zeitzer Mietern noch mehr Angst: Warum die Stadt dennoch nicht helfen kann

Hier ist der Sitz der Immobilienfirmen - im Elstercube in Gera.

Zeitz/MZ. - „So schlägt ,Horror-Vermieter’ in Gera und Crossen zu“, „Neues vom ,Horror-Vermieter’? Dutzende Mieter in Bad Sulza bald ohne Gas und Wasser“ oder „Wohnen in Lauchhammer: ,Horror-Vermieter’ veruntreut Gelder – was der Staatsanwalt sagt“ so lauten Schlagzeilen in den letzten Tagen und Wochen in OTZ, Thüringer Allgemeine oder Lausitzer Rundschau. Und in Zeitz lesen das viele Mieter voller Besorgnis und Angst.