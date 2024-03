Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zeitz/MZ. - Am Zeitzer Rathaus hinkt die Zeit hinterher. Zumindest kurzfristig an diesem Sonntag. Denn wenn in der Nacht nicht nur in Deutschland die Sommerzeit beginnt und die Uhren von zwei auf drei Uhr zumeist elektronisch vorgestellt werden, dann passiert an der Rathausuhr erstmal nichts. Die kann nämlich nicht ferngesteuert werden. Sie läuft rein mechanisch. Und so ist es dann später am Sonntagmorgen und nicht mitten in der Nacht Hausmeister Mario Sonnenberg, der auch für die Zeitzer Rathausuhr die Winterzeit, die eigentlich die normale Mitteleuropäische Zeit ist, beendet. Dazu muss Sonnenberg, seit 2019 Hausmeister im Rathaus, auf den düsteren Dachboden des historischen Gebäudes steigen und an einem Rädchen in der Uhr-Mechanik drehen. Die steckt in einem schnörkellosen grauen Kasten, der sich wiederum in einem engen Räumchen direkt hinter jener Außenwand befindet, an der das große historische Zifferblatt und die zur Uhr gehörenden Zeiger die Zeit anzeigen.