Gibt es Taschenkontrollen? Sind die Zufahrten ausreichend gesichert? Ist auch die Polizei vor Ort? Das sind Fragen, die Leser vor dem Zeitzer Zuckerfest stellen. Welche Antworten es gibt.

Feiern, aber ohne Messer: Wie ist es um die Sicherheit beim Zuckerfest in Zeitz bestellt?

Wo Menschenmassen, wie hier beim Zeitzer Zuckerfest auf dem Altmarkt, zusammenkommen, ist Sicherheit besonders gefragt.

Zeitz/MZ. - Wie sicher ist der Besuch des Zeitzer Zuckerfestes? Und wie sorgen Stadt und Veranstalter für ein Höchstmaß an Sicherheit für die Besucher? Diese und ähnliche Fragen stellten Leser. Bernd Riedel wollte unter anderem wissen, ob es Zugangskontrollen gäbe, bei denen gezielt nach Messern oder anderen Waffen geschaut werde.