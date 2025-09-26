Am vierten und vorletzten Tag der "Shopping Queen"-Folgen aus Magdeburg will sich Claudia mit ihrem Modegeschmack gegen die anderen Kandidatinnen durchsetzen.

Magdeburg. – Mit großen Schritten nähern sich die "Shopping Queen"-Folgen aus Magdeburg dem Finale. Nach Eugenie (30), Heike (58) und Malado (44) ist nun Claudia (38) an der Reihe, um ihr modisches Gespür unter Beweis zu stellen. Das Motto der Show lautet: "Fashion Week calling – Trage, was sich sonst keiner traut".

Die "Shopping Queen"-Woche aus Magdeburg im Überblick:

"Shopping Queen" Magdeburg: Kandidatin Claudia mit genauen Vorstellungen

Kosmetikerin Claudia, die sich gerade mit einem eigenen Salon selbstständig macht, schätzt ihren Style als "basic, schick, elegant und sportlich" ein. Ihr Motto, um "Shopping Queen" von Magdeburg zu werden? "Bei mir gilt: Planlos geht der Plan los – aber dennoch wird ein Style draus", so die 38-Jährige.

Claudia hat bereits genaue Vorstellungen von ihrem Outfit: "Ich hätte gerne einen eng anliegenden Lederrock und dazu eine Corsage." Als Shoppingbegleitung hat sich Claudia ihre beste Freundin Elisabeth ausgesucht. Gemeinsam geht es zuerst in den Vintage-Laden "SubKultur" auf der Ernst-Reuter-Allee in der Magdeburger Innenstadt.

Guido Maria Kretschmer: "Vielleicht wäre sie in Sex-Shop fündig geworden"

Dort probiert Claudia einen Rock an, der ihr aber nicht eng genug sitzt. Weiter geht es zu Fuß Richtung Karstadt. Auch hier wird Claudia anfangs nicht fündig. "Jetzt hilft nur noch ein Wunder", verzweifelt die 38-Jährige an ihren eigenen Vorstellungen. "Vielleicht wäre sie in einem Sexshop eher fündig geworden", witzelt Guido Maria Kretschmer.

Nach langem Suchen und einiger Überzeugungsarbeit ihrer Shoppingbegleitung entscheidet sich Claudia für einen halbdurchsichtigen Body, einen schwarzen Spitzen-BH und eine Sonnenbrille. Zusätzlich kauft sie noch einen roten Lippenstift, da sie sich ihr Make-Up gerne selbst aussuchen würde.

"Shopping Queen"-Kandidatin aus Magdeburg kauft in Kinderabteilung ein

Schuhe, ein "Unterteil", wie es Claudia nennt, sowie eine Tasche und Schmuck fehlen für das Outfit noch. Dafür geht es zu TK Maxx in den Magdeburger Florapark. Nachdem Claudia direkt eine passende Make-Up-Palette findet, bleibt sie bei den Schuhen hängen. Guido Maria Kretschmer warnt aus dem Off: "Bevor ich nicht die Klamotte habe, würde ich niemals die Schuhe kaufen."

Nachdem sich Claudia für schwarze Pumps entschieden hat, versucht sie, einen Rock zu finden. Nach einigem Hin und Her wird die 1,60 Meter große Frau in der Kinderabteilung fündig: "Man darf gar nicht sagen, was für eine Größe das ist", meint die 38-Jährige und entscheidet sich für einen weißen Rock in der Größe 92. Eine schwarze Tasche, eine Strumpfhose und goldener Schmuck komplettieren ihr Outfit.

Guido Maria Kretschmer über Claudias Outfit: "Der Look lebt von ihren Tattoos"

Abschließend geht es für sie noch zum Friseur. Hier wird Claudia frisiert, geschminkt und bekommt ihre Nägel lackiert. Freundin Elisabeth über Claudia: "Mit so sehr geschminkten Augen und Lippen habe ich sie noch nie erlebt. Sie hat eine richtige Verwandlung durchlebt und sie ist absolut Fashion-Week-tauglich."

Guido Maria Kretschmer zeigte sich von Kandidatin Claudia begeistert und attestierte ihr die "Fashion-Week-Tauglichkeit". Screenshot: RTL+Shopping Queen

Und was sagt Guido Maria Kretschmer zu dem Ergebnis? "Das ist schon ein Look, auf jeden Fall ist das ein Look. Er lebt aber extrem von ihren Tattoos", so der Designer. Laut ihm ist Claudia definitiv "Fashion-Week tauglich".

Die anderen Kandidatinnen haute das Outfit von Claudia jedoch nicht um. Am Ende gab es gerade einmal 29 Punkte, womit die 38-Jährige nach dem vierten Tag auf dem letzten Platz landet.

"Shopping Queen" wird immer montags bis freitags um 15 Uhr auf Vox ausgestrahlt. Alternativ sind die Folgen auch beim Streaming-Dienst RTL+ abrufbar.