weather spruehregen
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Aschersleben
    4. >

  4. Energiewende: Dank neuem Gesetz: Ökostrom soll Geld in die Kassen von Aschersleben und Seeland spülen

Energiewende Dank neuem Gesetz: Ökostrom soll Geld in die Kassen von Aschersleben und Seeland spülen

Das Land Sachsen-Anhalt hat ein Gesetz beschlossen, wonach nun auch die Kommunen von Windkraft- und Solaranlagen profitieren sollen. Was Aschersleben und das Seeland davon haben.

Von Regine Lotzmann 26.09.2025, 12:30
Künftig sollen Städte Geld für das Aufstellen von Windrädern erhalten.
Künftig sollen Städte Geld für das Aufstellen von Windrädern erhalten. (Foto: Frank Gehrmann)

Aschersleben/Seeland/MZ - Die Stadtoberhäupter von Aschersleben und dem Seeland haben lange darauf gewartet. Nun hat Sachsen-Anhalts Landtag endlich das Akzeptanz- und Beteiligungsgesetz beschlossen. Und die Nachricht: Ökostrom wird sich auch für die Kommunen selbst lohnen, auf deren Gebiet künftig Solar- und Windkraftanlagen errichtet werden. Auch angesichts leerer Stadtkassen und unausgeglichener Haushalte eine wichtige Entscheidung.