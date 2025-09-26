Das Land Sachsen-Anhalt hat ein Gesetz beschlossen, wonach nun auch die Kommunen von Windkraft- und Solaranlagen profitieren sollen. Was Aschersleben und das Seeland davon haben.

Dank neuem Gesetz: Ökostrom soll Geld in die Kassen von Aschersleben und Seeland spülen

Künftig sollen Städte Geld für das Aufstellen von Windrädern erhalten.

Aschersleben/Seeland/MZ - Die Stadtoberhäupter von Aschersleben und dem Seeland haben lange darauf gewartet. Nun hat Sachsen-Anhalts Landtag endlich das Akzeptanz- und Beteiligungsgesetz beschlossen. Und die Nachricht: Ökostrom wird sich auch für die Kommunen selbst lohnen, auf deren Gebiet künftig Solar- und Windkraftanlagen errichtet werden. Auch angesichts leerer Stadtkassen und unausgeglichener Haushalte eine wichtige Entscheidung.