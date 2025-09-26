weather spruehregen
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wittenberg
    4. >

  4. Bilanz nach sechs Jahren: Wittenbergs Elternratschef kündigt Rückzug an: Was das für Gründe hat

EIL:
Schock für Fans des Spektakels: Aus für Lichterfest in Halle
Schock für Fans des Spektakels: Aus für Lichterfest in Halle

Bilanz nach sechs Jahren Wittenbergs Elternratschef kündigt Rückzug an: Was das für Gründe hat

Der langjährige Vorsitzende des Kreiselternrates wird nicht noch einmal antreten. Er spricht über die Herausforderungen und unter anderem auch von Anfeindungen in der Corona-Zeit.

Von Marcel Duclaud 26.09.2025, 14:04
Wird von Landrat Christian Tylsch (l.) für besonderes ehrenamtliches Engagement geehrt: Daniel Kemp
Wird von Landrat Christian Tylsch (l.) für besonderes ehrenamtliches Engagement geehrt: Daniel Kemp (Foto: A. Baumbach)

Wittenberg/MZ. - Daniel Kemp kündigt seinen Abschied an und zieht Bilanz. Der Mann aus Klieken ist seit nunmehr sechs Jahren Vorsitzender des Kreiselternrates und vertritt damit die Interessen der Eltern von über 12.000 Schülerinnen und Schülern im Landkreis.