Der langjährige Vorsitzende des Kreiselternrates wird nicht noch einmal antreten. Er spricht über die Herausforderungen und unter anderem auch von Anfeindungen in der Corona-Zeit.

Wittenbergs Elternratschef kündigt Rückzug an: Was das für Gründe hat

Wittenberg/MZ. - Daniel Kemp kündigt seinen Abschied an und zieht Bilanz. Der Mann aus Klieken ist seit nunmehr sechs Jahren Vorsitzender des Kreiselternrates und vertritt damit die Interessen der Eltern von über 12.000 Schülerinnen und Schülern im Landkreis.