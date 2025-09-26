Der Zugang wurde direkt zum Vize-Kapitän bestimmt. Wie er auf die kommenden Auswärtsspiele bei den Hammer Eisbären und den Rostock Piranhas und die Herausforderungen der nächsten Wochen blickt.

Anführer durch die Mammut-Auswärtstour: Wie Brett Schaefer bei den Saale Bulls vorangehen Soll

Brett Schäfer wurde als Zugang bei den Bulls direkt Vize-Kapitän.

Halle/MZ - Auch Brett Schaefer kam aus dem Staunen nicht heraus, als er erstmals die neue Heimat der Saale Bulls, den Eisdom, besichtigte. Unter der Woche unternahm die Mannschaft des Eishockey-Oberligisten eine gemeinsame Begehung der Baustelle, die fast keine mehr ist: Am 25. Oktober eröffnet die neue Arena. „Ich war wirklich gespannt und muss sagen, dass meine Erwartungen noch übertroffen wurden. Der Eisring ist wirklich beeindruckend“, sagt der 27-jährige Kanadier mit deutschem Pass.