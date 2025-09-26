Trotz hohem Zaun wurde in Schköna eine Schafherde brutal attackiert. Vieles deutet auf einen Wolf hin. Welche Spuren gesichert wurden und was das für den Halter bedeutet.

Blutige Nacht in der Dübener Heide: Wolf soll Schafe gerissen haben

Der Halter geht von einem Wolfsangriff aus.

Schköna/MZ. - Zwölf Jahre sei alles gut gegangen, aber am Sonnabend änderte sich das: An diesem 20. September wurde die kleine Schafherde von Andreas Zint in Schköna angegriffen: Vieles deutet darauf hin, dass es ein Wolf war.