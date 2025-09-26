Um möglichst gut für das Szenario von Fahrzeuganschlägen gewappnet zu sein, leiht sich Merseburg fürs diesjährige Zauberfest moderne Technik von der Stadt Halle aus. Auch beim Sicherheitspersonal wird deutlich aufgestockt. Ein konkretes Gefahrenpotential habe die Polizei aber nicht identifiziert, betont der Kulturamtsleiter. Welche Straßen in Vorbereitung des Fests gesperrt werden sollen.

„Mittlerweile verbringen wir mehr Zeit mit Sicherheitskonzepten als mit Programmgestaltung“

Merseburg/MZ. - Wie viele Gemeinden steht auch Merseburg vor der Herausforderung, die Sicherheitskonzepte für öffentliche Veranstaltungen an die aktuellen Anforderungen anzupassen. Mit Blick auf den Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt im vergangenen Jahr, bei dem sechs Menschen getötet und rund 300 verletzt wurden, brüten die Mitarbeiter von Stadtverwaltungen bundesweit über der Frage, wie man Zufahrtsstraßen zu Veranstaltungsarealen möglichst gut schützen kann.