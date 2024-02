Über Monate dicht: Montag starten in der Besenstraße in Zeitz Bauarbeiten

Zeitz/MZ. - Heute noch ein Flickenteppich, am Jahresende ein Schmuckstück: Die Zeitzer Besenstraße und ein Großteil der angrenzenden Parkflächen werden in den kommenden Monaten erneuert. Die Arbeiten, so teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch mit, sollen am kommenden Montag beginnen. Ausgenommen von den Arbeiten sei jene kleinere Parkfläche, die sich direkt im „Rücken“ der Feuerwehr befindet.