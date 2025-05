Auf dem Bild ist eindeutig zu erkennen, daß es sich um die gesprengte Eiserne Brücke in Zeitz handelt. Links im Hintergrund die Gebäude der Naetherschen Kinderwagenfabrik, in der Mitte die Städtische Gasanstalt bzw. das, was zu diesem Zeitpunkt noch von ihr übrig war, rechts das Eckhaus an der Elsterpromenade.

Zeitz/MZ. - Zahlreiche Leser meldeten sich zu den Beiträgen über das Kriegsende. Einige wenige von ihnen haben es selbst erlebt. Sie erinnern sich vor allem an die Bombenangriffe, an die Trümmer und die Angst der Erwachsenen. Mitten in der Stadt haben Trümmer gelegen, in der heutigen Fischstraße seien mehrere Häuser gewesen. Eine 91-jährige Leserin erinnert sich an die gesprengte Eiserne Brücke. Auch dieses Foto zeigen wir hier noch einmal. Außerdem Ansichten von Zerstörung und Trümmern in der Lutherstraße und am Platanenweg.