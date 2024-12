Der schwere Bombenangriff auf Zeitz am 30. November 1944 bewegt auch heute noch viele Bürger, wie die Reaktionen auf die Beiträge zeigen. Was Leser dazu erzählen und fragen.

Der Tod fiel vom Himmel: Wie sich Zeitzer an den Bombenhagel 1944 erinnern

Viele Leser erinnern sich an Trümmer am Naether’schen Volksbad. Bomben zerstörten dort die Schwimmhalle.

Zeitz/MZ. - Die Erinnerungen an den schweren Bombenangriff auf Zeitz am 30. November 1944 bewegen viele MZ-Leser. Dieser Tag ist ein denkwürdiger Tag in der Stadtgeschichte.