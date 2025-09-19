Ein Pkw erfasst am Abend eine Fußgängerin auf der Bundesstraße 2. Was bisher zum Unfallhergang bekannt ist.

Am Donnerstagabend kurz vor 22 Uhr kam es auf der B2 in der Elsteraue bei Zeitz, auf Höhe des Abzweigs Beersdorf, zu einem tödlichen Unfall.

Profen/MZ. - Ein tödlicher Unfall ereignete sich am Donnerstagabend auf der B2 in Profen. Kurz vor 22 Uhr erfasste auf Höhe des Abzweigs Beersdorf, ein Pkw eine Fußgängerin, die am rechten Fahrbahnrand lief.

Die Fußgängerin prallte, so die Polizei, gegen die Windschutzscheibe, wurde durch die Luft geschleudert und kam schließlich neben der Fahrbahn zum Liegen. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb die Frau noch an der Unfallstelle. Der 76-jährige Fahrer des Pkw blieb unverletzt.

Bei der Verstorbenen handelt es sich nach Polizeiangaben um eine 65-jährige Frau, deren Identität zunächst noch unklar war. Aussagen dazu gibt es von der Polizei bislang nicht. Zum Zeitpunkt des Unfalls sei die Frau dunkel bekleidet gewesen. Es werde ermittelt, ob das zum Unfallgeschehen beigetragen haben könnte.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang wurden vom Zentralen Verkehrsermittlungsdienst der Polizeiinspektion Halle übernommen und dauern an. Die B2 war bis circa 3 Uhr am Freitagmorgen voll gesperrt