Wolfen/MZ/RMA. - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag musste die Freiwillige Feuerwehr Bitterfeld-Wolfen mehrfach ausrücken. Innerhalb weniger Stunden brannten in Greppin und Wolfen mehrfach Müll und Gebüsch. Insgesamt wurden vier Einsätze registriert, wie Feuerwehrsprecher André Hempel auf MZ-Anfrage bestätigte.

Der erste Alarm ging am Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr ein. In der Parsevalstraße in Greppin stand auf rund einem Quadratmeter Müll in Flammen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. In Wolfen folgten in der Nacht gleich drei weitere Einsätze.

Gegen 1.28 Uhr brannte im Ring der Bauarbeiter Müll und Buschwerk. Anwohner hatten auch hier bereits erste Löschmaßnahmen eingeleitet, die Einsatzkräfte mussten nur noch Nachlöscharbeiten übernehmen.

Um 2.28 Uhr kam es auch in Wolfen in der Straße An der Festwiese zu einem weiteren Brand. Dort standen Hecke und Sträucher auf rund vier Quadratmetern in Flammen. Auch dieser Brand war schnell gelöscht, wie der Sprecher mitteilt.

Der letzte Einsatz wurde um 3.48 Uhr erneut im Ring der Bauarbeiter registriert. An fast derselben Stelle wie zuvor brannte es noch einmal an zwei Stellen, auch hier war Unrat betroffen. „Alle vier Einsätze waren klein und schnell unter Kontrolle“, so Hempel. Die Polizei war beim letzten Brand vor Ort und hat die Ermittlungen aufgenommen.