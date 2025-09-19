504. Eisleber Wiesenmarkt eröffnet Startschuss für die Wiese: Eisleben feiert mit Tradition und Humor
Eisleben feiert bei bestem Spätsommerwetter mit einem bunten Festumzug den Start des traditionsreichen Wiesenmarktes. Warum diesmal Bobbycars an der Leine und Steckenpferde im Umzug mit dabei waren.
Aktualisiert: 19.09.2025, 18:59
Eisleben/MZ - Zwei kräftige Schläge brauchte Bürgermeister Carsten Staub, bis das Freibier im Festzelt sprudelte – und damit war sie offiziell eröffnet: die 504. Eisleber Wiese, am Freitag um Punkt 15 Uhr. Staub wünschte allen Besucherinnen und Besuchern eine friedvolle und fröhliche Wiese – und das bei bestem Spätsommerwetter.