Eisleben feiert bei bestem Spätsommerwetter mit einem bunten Festumzug den Start des traditionsreichen Wiesenmarktes. Warum diesmal Bobbycars an der Leine und Steckenpferde im Umzug mit dabei waren.

Startschuss für die Wiese: Eisleben feiert mit Tradition und Humor

Die Eisleber Wiese ist eröffnet. Wenn das mal kein Grund zur Freude ist. Bürgermeister Carsten Staub und Maskottchen Wiesi sind jedenfalls schon ganz in Festtagsstimmung.

Eisleben/MZ - Zwei kräftige Schläge brauchte Bürgermeister Carsten Staub, bis das Freibier im Festzelt sprudelte – und damit war sie offiziell eröffnet: die 504. Eisleber Wiese, am Freitag um Punkt 15 Uhr. Staub wünschte allen Besucherinnen und Besuchern eine friedvolle und fröhliche Wiese – und das bei bestem Spätsommerwetter.