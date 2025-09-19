Emilia Schüle und Aaron Altaras standen am Donnerstag in Merseburg für ein historisches Biopic vor der Kamera. Die Domstadt diente dabei als Kulisse für Paris. Welche Kinoproduktion dahintersteckt, wo genau gedreht wurde und noch wird und wann man mit dem Film in den Kinos rechnen kann.

Für diesen Kinofilm wurde am Donnerstag in Merseburg gedreht

In der Nacht auf Freitag diente Merseburg als Kulisse für eine italienisch-deutsche Filmproduktion. Unter anderem an der Neumarktbrücke wurde gedreht.

Merseburg/MZ. - Seit einigen Tagen schon hatten Schilder am Schlossparkplatz auf das hingewiesen, was sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Merseburg ereignete. „Am 18. September ab 16 Uhr Filmarbeiten auf dem gesamten Platz“, stand dort geschrieben. Was die Schilder nicht verrieten: Merseburg hatte einmal mehr hochkarätige Schauspieler zu Gast, diesmal mit Emilia Schüle und Aaron Altaras namhafte Vertreter der deutschsprachigen Filmindustrie.