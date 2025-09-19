Überall fehlt der öffentlichen Hand Geld. Nun können sich der Burgenlandkreis und die hiesigen Gemeinden einige Wünsche erfüllen und investieren. Das „Sondervermögen“ macht es möglich.

Warmer Regen für Zeitz: Wofür das viele Geld aus dem Sondervermögen ausgegeben werden könnte

Hier gibt es Geld für Zeitz

Mit dem Sondervermögen rückt für die Grundschule Nonnewitz der dringend benötigte Sonnenschutz ein gutes Stück näher.

Zeitz/MZ. - Zeitz bekommt Geld für Investitionen. Die Kommunen haben darauf gewartet, jetzt haben sie Klarheit: In dieser Woche wurde bekanntgegeben, wie in Sachsen-Anhalt das von der Bundesregierung beschlossene „Sondervermögen Infrastruktur“ verteilt wird.