Hier gibt es Geld für Zeitz Warmer Regen für Zeitz: Wofür das viele Geld aus dem Sondervermögen ausgegeben werden könnte
Überall fehlt der öffentlichen Hand Geld. Nun können sich der Burgenlandkreis und die hiesigen Gemeinden einige Wünsche erfüllen und investieren. Das „Sondervermögen“ macht es möglich.
19.09.2025, 19:00
Zeitz/MZ. - Zeitz bekommt Geld für Investitionen. Die Kommunen haben darauf gewartet, jetzt haben sie Klarheit: In dieser Woche wurde bekanntgegeben, wie in Sachsen-Anhalt das von der Bundesregierung beschlossene „Sondervermögen Infrastruktur“ verteilt wird.