Viel zu tun in Halles größtem Industriebetrieb: Was für Pumpen gerade in der Torstraße gebaut werden und wie es mit Lehrstellen fürs nächste Jahr aussieht.

Damit wird mal eine Pumpe angetrieben: Elektromotorenbauer Rocco Hahne baut eine Spule für einen Elektromotor ein.

Halle (Saale)/MZ. - Vor drei Jahren hat KSB mit einem gewaltigen Auftrag von sich reden gemacht, genauer mit dem größten in der bis dahin 150-jährigen halleschen Firmengeschichte: Die Spezialisten in der südlichen Innenstadt bauten sechs Pumpen für ein Klärwerk in Bogóta. Im nächsten Jahr soll es nun in Betrieb gehen, wie Werkleiter Frank Aschenbach berichtet. Sinn der Anlage ist es, Abwässer zu reinigen, die bislang großteils ungeklärt in den in den Rio Bogotá, der deshalb als einer der schmutzigsten Flüsse der Welt gilt. Aber in der halleschen Turmstraße arbeiten sie längst an anderen Projekten.