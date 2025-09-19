In Wittenberg musste die Feuerwehr am Donnerstagabend zu einem Wohnungsbrand ausrücken. Wie es zu den Flammen kam und warum der Hund des Mieters im Mittelpunkt der Ursache steht.

Die Feuerwehr rückte mit mehreren Wehren zu dem Einsatzort in Wittenberg aus.

Wittenberg/MZ - In einer Wohnung in der Straße der Befreiung in Wittenberg ist am Donnerstagabend ein Herdbrand ausgebrochen. Wie Feuerwehr mitteilt, ging der Alarm um 21.07 Uhr ein. Einsatzkräfte öffneten die Wohnung, löschten das Feuer und belüfteten den betroffenen Bereich.

Nach bisherigen Erkenntnissen schmorte eine Glasabdeckung auf dem Herd und zersprang durch die Hitze. Der Mieter war nicht zu Hause und wurde von einer Nachbarin informiert, nachdem der Rauchmelder angeschlagen hatte. Er geht laut dem Polizeirevier Wittenberg davon aus, dass sein Hund an die Herdknöpfe geraten und so den Brand ausgelöst habe. Das Tier blieb unverletzt, ein Fremdschaden entstand nicht.

Im Einsatz waren die hauptamtliche Wachbereitschaft sowie die freiwilligen Wehren aus Abtsdorf-Labetz, Pratau und Teuchel. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein.