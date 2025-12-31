Was die Knallerei zu Silvester bedeutet – und wie man zumindest seinen Vierbeinern helfen kann.

Zeitz/MZ. - Silvester, der letzte Tag des Jahres wird gefeiert. Aber nicht nur mit guten Freunden, gutem Essen und guten Gedanken, sondern auch mit kriegsähnlichem Krach – Silvesterfeuerwerk und Böller für die Feierfreude und um böse Geister zu vertreiben. Für Tiere und viele Menschen ist es eine Horrornacht. Was es für Haus-, aber auch Wildtiere bedeutet und wie Menschen ihnen helfen können, wollte Angelika Andräs von Eva-Maria Bauer wissen, der Vorsitzenden des Tierschutzvereins Zeitz.

Was bedeutet die Böllerei für Tiere in Zeitz?

Bauer: Es ist für Tiere die Hölle. Es ist eine einzige Horrornacht. Den Menschen ist nicht bewusst, was sie Tieren damit antun. Was sie einerseits den Haustieren, also Katze und Hund, Kaninchen oder Meerschweinchen antun. Aber auch Nutztiere werden belastet. Und besonders schlimm wird es für Wildtiere.

Was kann Wildtieren passieren?

Den wenigsten, die ein Silvesterfeuerwerk veranstalten und Knaller in die Gegend werfen, ist bewusst, dass jedes Jahr Tiere deswegen sterben müssen. Jedes Jahr nach Silvester werden tote Vögel gefunden, die in größter Panik gegen Mauern geflogen sind. Heimische Singvögel leben, wie auch andere Waldtiere auf Sparflamme, um über den Winter zu kommen. Jetzt werden sie aufgeschreckt, bekommen Panik, fliehen. Die Tiere müssen plötzlich wertvolle Energie verbrauchen und können den Verlust oft nicht mit Futter wieder ausgleichen. Für viele Tiere bedeutet das den Tod.

Dann haben es die Zeitzer Haustiere zumindest etwas besser?

Etwas besser, ja. Aber wer Tiere hat, weiß, wie es ihnen mit der Knallerei in der Silvesternacht geht. Sie werden panisch, verkriechen sich. Und wir haben fast jedes Jahr nach Silvester Fundtiere, letztes Jahr waren es fünf oder sechs, die es in ihrer Panik geschafft haben, wegzulaufen.Auf jeden Fall sollen Tierhalter bei den Tieren bleiben, sie beruhigen. Freigängerkatzen nicht rauslassen, die Gassirunde mit dem gut angeleinten Hund deutlich eher drehen. Man sollte die Fenster verschlossen halten, Jalousien oder Rollos unten. Und wenn die Tiere ein Versteck in der Wohnung haben, hilft das auch oft, wie auch ein Leckerli.

Also besser ohne wilde Ballerei auch in Zeitz?

Für Mensch und Tier: ja. Aber die Lobby ist zu stark. Doch es gibt eine Petition der Polizeigewerkschaft, die bereits mehr als zwei Millionen Unterschriften hat, die man unter dem Stichwort „Bundesweites Böllerverbot, jetzt!“ im Internet findet.