Auf der B2 zwischen Kemberg und Tornau hat es am Silvestertag einen Unfall gegeben.

Dacia kommt am Wachtmeister von der Straße ab

Kemberg/MZ. - Glatte Straßen haben am Silvestertag auf der B2 bei Kemberg zu einem Unfall geführt. Nahe des Wachtmeisters auf der Strecke zwischen Kemberg und Tornau war am Mittag ein Dacia Sandero ins Schleudern geraten und von der Fahrbahn abgekommen.

Vor Ort war zu erfahren, dass niemand verletzt wurde. Die Straße musste während der Bergungsarbeiten vorübergehend voll gesperrt werden.