Einkaufen in Dessau-Roßlau Wehmut zum Abschied - Traditionsgeschäft „Musik-Erber“ hat nach 105 Jahren seine Türen geschlossen
Ende November hatte Inhaber Hanjo Kopp das Aus zum Jahresende angekündigt - und danach viel Zuspruch erhalten. An der Schließung von „Musik Erber“ ändert das aber nichts.
31.12.2025, 10:30
Dessau/MZ. - Eine Ära ist zu Ende gegangen. Die von Musik-Erber. Am Dienstag, 30. Dezember, hatte Hanjo Kopp das Traditionsgeschäft zum letzten Mal geöffnet. Nach 105 Jahren erfolgt das Aus.