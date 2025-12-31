Einkaufen in Dessau-Roßlau Wehmut zum Abschied - Traditionsgeschäft „Musik-Erber“ hat nach 105 Jahren seine Türen geschlossen

Ende November hatte Inhaber Hanjo Kopp das Aus zum Jahresende angekündigt - und danach viel Zuspruch erhalten. An der Schließung von „Musik Erber“ ändert das aber nichts.