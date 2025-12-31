weather schneeregen
Halle (Saale), Deutschland
  4. Einkaufen in Dessau-Roßlau: Wehmut zum Abschied - Traditionsgeschäft „Musik-Erber“ hat nach 105 Jahren seine Türen geschlossen

Ende November hatte Inhaber Hanjo Kopp das Aus zum Jahresende angekündigt - und danach viel Zuspruch erhalten. An der Schließung von „Musik Erber“ ändert das aber nichts.

Von Heidi Thiemann 31.12.2025, 10:30
Aus, Schluss, vorbei. Am Dienstag hatte Hanjo Kopp sein Geschäft Musik-Erber zum letzten Mal geöffnet.
Dessau/MZ. - Eine Ära ist zu Ende gegangen. Die von Musik-Erber. Am Dienstag, 30. Dezember, hatte Hanjo Kopp das Traditionsgeschäft zum letzten Mal geöffnet. Nach 105 Jahren erfolgt das Aus.