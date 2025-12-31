Bigband ohne Leitung Arbeit statt Hobby: Paul Seidel über seine Zeit als Musikalischer Leiter der Bigband Aschersleben
Vom Saxophon-Spieler zum Musikalischen Leiter: Paul Seidel hat nach 22 Monaten den Chefposten in der Bigband Aschersleben wieder abgegeben. Welche Gründe es dafür gab.
31.12.2025, 12:00
Aschersleben/MZ - Paul Seidel ist mit Musik aufgewachsen. Seit vielen Jahren spielt der Ascherslebener das Bariton-Saxophon. In der Grundschule hatte er mit dem Klavier begonnen, wechselte dann zum Alt-Saxophon. An der Musikschule Lampadius lernte er zuerst das Instrument. Dann ging er wegen der Bigband in der 6. Klasse zu Alexander Erpilev an die Kreismusikschule des Salzlandkreises in Aschersleben.