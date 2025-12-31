weather schneeregen
  4. Grabschmuck im Müll: Streit um Regeln und Trauer auf dem Friedhof

Friedhof in Prettin Grabschmuck im Müll: In Prettin kochen die Emotionen hoch

Entsorgter Grabschmuck auf dem evangelischen Friedhof in Prettin verursacht Tränen, Wut und eine hitzige Debatte um Pietät und Regeln. Was passiert ist.

Von Annette Schmidt Aktualisiert: 31.12.2025, 13:18
Der Anblick von entsorgtem Grabschmuckauf dem Friedhof hat in Prettin Verärgerung und Entsetzen ausgelöst.
Prettin/MZ. - Es ist ein schmerzlicher Anblick, der die Gemüter in Prettin in Aufruhr versetzt – und Tränen, aber auch wütende Worte nach sich zieht. Im Abfallcontainer des evangelischen Friedhofs in Prettin stapeln sich frische Grabschmuckbeigaben: Gestecke, Pflanzen, Kerzen und Figuren. Ursprünglich liebevoll von Angehörigen zum Totensonntag niedergelegt, um an den beiden Gemeinschaftsgrabanlagen ihrer Verstorbenen zu gedenken.