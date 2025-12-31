weather schneeregen
Halle (Saale), Deutschland
  4. Bäckereien in Halle: Frische Brötchen am 1. Januar

Wer plötzlich am Tag nach Silvester in Not gerät, bekommt hier Hilfe. Diese Bäckereien und andere Shops in Halle haben auch am 1. Januar geöffnet.

Von Undine Freyberg Aktualisiert: 31.12.2025, 13:07
Welche Bäckereien haben am 1. Januar in Halle geöffnet?
Welche Bäckereien haben am 1. Januar in Halle geöffnet? (Foto: Fabian Sommer/dpa)

Halle (Saale)/MZ. - Nicht daran gedacht, dass man auch am Tag nach Silvester Brot oder Brötchen braucht. Und gerade festgestellt, dass der 1. Januar ja ein Feiertag ist, an dem die Läden geschlossen sind? Hier kommt die Rettung, denn diese Bäcker und Läden in Halle haben auch am Neujahrstag geöffnet.