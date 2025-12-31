Orientierung verloren Falsch abgebogen: Dänischer Kleinwagen landet auf Treppe an Ascherslebener Margarethenkirche
Ein Däne ist mit seinem Fahrzeug an der Ascherslebener Margarethenkirche falsch abgebogen. Was die Polizei zum Vorfall sagt.
Aktualisiert: 31.12.2025, 14:03
Aschersleben/MZ - Das Bild eines Kleinwagens der Marke Toyota, der vor der Margarethenkirche auf der Sandsteintreppe steht, die zur Straße Hinter dem Zoll führt, sorgt am Silvestervormittag für Schmunzeln in einer Ascherslebener Facebook-Gruppe.