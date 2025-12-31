weather schneeregen
Halle (Saale), Deutschland
  Auto auf Kirchentreppe: Polizei spricht nicht von Unfall

Orientierung verloren Falsch abgebogen: Dänischer Kleinwagen landet auf Treppe an Ascherslebener Margarethenkirche

Ein Däne ist mit seinem Fahrzeug an der Ascherslebener Margarethenkirche falsch abgebogen. Was die Polizei zum Vorfall sagt.

Von Detlef Anders Aktualisiert: 31.12.2025, 14:03
Ein Däne hat an der Ascherslebener Margarethenkirche mit seinem Kleinwagen offensichtlich die Orientierung verloren. Schnell ging der Vorfall in den sozialen Netzwerken viral.
Ein Däne hat an der Ascherslebener Margarethenkirche mit seinem Kleinwagen offensichtlich die Orientierung verloren. Schnell ging der Vorfall in den sozialen Netzwerken viral. (Foto: Andreas Gottschalk)

Aschersleben/MZ - Das Bild eines Kleinwagens der Marke Toyota, der vor der Margarethenkirche auf der Sandsteintreppe steht, die zur Straße Hinter dem Zoll führt, sorgt am Silvestervormittag für Schmunzeln in einer Ascherslebener Facebook-Gruppe.