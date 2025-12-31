weather schneeregen
Halle (Saale), Deutschland
  4. Neues im Museum Alte Münze: Roßla feiert sein 1.030-Jähriges - und bekommt eine eigene Jahresmedaille

Neues im Museum Alte Münze Roßla feiert sein 1.030-Jähriges - und bekommt eine eigene Jahresmedaille

Besucher sind am Neujahrstag beim Anprägen der Jahresmedaille für 2026 im Stolberger Museum Alte Münze willkommen.

Von Helga Koch 31.12.2025, 14:00
Im Stolberger Museum Alte Münze wird am Neujahrstag erstmals die Jahresmedaille zum 1.030-jährigen Bestehen von Roßla geprägt.
Im Stolberger Museum Alte Münze wird am Neujahrstag erstmals die Jahresmedaille zum 1.030-jährigen Bestehen von Roßla geprägt. Foto: Jan Woitas/dpa

Stolberg/Roßla/MZ. - Das Geheimnis um die neue Jahresmedaille des Stolberger Museums Alte Münze ist gelüftet: „2026 feiert Roßla das 1.030-jährige Bestehen und ist Gegenstand der Jahresmedaille“, sagt Gesine Kulow, amtierende Tourismus-Chefin in der Gemeinde Südharz. „Wir freuen uns auf das Anprägen am 1. Januar ab 11 Uhr.“