Neues im Museum Alte Münze Roßla feiert sein 1.030-Jähriges - und bekommt eine eigene Jahresmedaille
Besucher sind am Neujahrstag beim Anprägen der Jahresmedaille für 2026 im Stolberger Museum Alte Münze willkommen.
31.12.2025, 14:00
Stolberg/Roßla/MZ. - Das Geheimnis um die neue Jahresmedaille des Stolberger Museums Alte Münze ist gelüftet: „2026 feiert Roßla das 1.030-jährige Bestehen und ist Gegenstand der Jahresmedaille“, sagt Gesine Kulow, amtierende Tourismus-Chefin in der Gemeinde Südharz. „Wir freuen uns auf das Anprägen am 1. Januar ab 11 Uhr.“