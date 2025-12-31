Besucher sind am Neujahrstag beim Anprägen der Jahresmedaille für 2026 im Stolberger Museum Alte Münze willkommen.

Roßla feiert sein 1.030-Jähriges - und bekommt eine eigene Jahresmedaille

Im Stolberger Museum Alte Münze wird am Neujahrstag erstmals die Jahresmedaille zum 1.030-jährigen Bestehen von Roßla geprägt.

Stolberg/Roßla/MZ. - Das Geheimnis um die neue Jahresmedaille des Stolberger Museums Alte Münze ist gelüftet: „2026 feiert Roßla das 1.030-jährige Bestehen und ist Gegenstand der Jahresmedaille“, sagt Gesine Kulow, amtierende Tourismus-Chefin in der Gemeinde Südharz. „Wir freuen uns auf das Anprägen am 1. Januar ab 11 Uhr.“