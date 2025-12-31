Einen stark betrunkenen Hyundai-Fahrer haben am Dienstag, 30. Dezember, Beamte vom Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld aus dem Verkehr gezogen.

Zörbig/MZ. - Einen stark betrunkenen Hyundai-Fahrer haben am Dienstag, 30. Dezember, Beamte vom Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld aus dem Verkehr gezogen.

Zwei Zeugen hatten gegen 19.45 Uhr einen Hyundai mit auffälliger Fahrweise gemeldet. Das Fahrzeug war auf der L141 zwischen den Ortslagen Brachstedt und Schrenz unterwegs. Auf der L144 hinter Zörbig in Richtung Stumsdorf kam er 63-jährige Fahrer des Fahrzeugs nach dem Zusammenstoß mit einem Leitpfosten am Fahrbahnrand zum Stehen. Laut den Zeugen war der Mann zuvor mehrfach von der Fahrbahn abgekommen und in den Gegenverkehr geraten.

Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von knapp zwei Promille. Der Führerschein des 63-Jährigen wurde beschlagnahmt, eine Blutentnahme angeordnet und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Am Auto und am Leitpfosten entstand durch die Kollision ein Sachschaden von 1.000 Euro.

Die Polizei bittet mögliche Geschädigte, die durch die Fahrweise das Hyundai-Fahrers gefährdet wurden, sich beim Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld in Köthen, Friedrich-Ebert-Straße 39, Tel.: 03496/4260, zu melden. Es kann auch die E-Mail-Adresse [email protected] genutzt werden.