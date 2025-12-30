weather schneeregen
Halle (Saale), Deutschland
  4. Subway-Filiale: Warum der Standort in Merseburg geschlossen bleibt

Subway in Merseburger König-Heinrich-Straße Was passiert jetzt mit dem geschlossenen Subway in Merseburg?

Nach der Insolvenz des Betreibers bleibt die Subway-Filiale in Merseburg geschlossen. Warum ein Neustart trotz Investor bisher nicht zustande kam.

Von Celina Chasklowicz Aktualisiert: 31.12.2025, 12:49
Der Subway in der König-Heinrich-Straße in Merseburg ist seit Ende November geschlossen.
Der Subway in der König-Heinrich-Straße in Merseburg ist seit Ende November geschlossen. (Foto: Diana Dünschel)

Merseburg/MZ. - Seit dem 30. November 2025 ist die Subway-Filiale in der König-Heinrich-Straße in Merseburg geschlossen. Oberbürgermeister Sebastian Müller-Bahr (CDU) informierte im Stadtrat am 4. Dezember darüber, dass der bisherige Franchisenehmer den Laden nicht weiterführe und die Stadt dabei helfe, einen neuen Franchisenehmer zu finden.