Für Zörbigs Bewohner gibt es aktuell wohl kaum leidigere Themen als das des Kreisverkehrs. Wann es weiter geht.

Bauarbeiten am Kreisverkehr in Zörbig ruhen - Wie eine Zwischenbilanz aussieht

Im neuen Jahr gehen die Arbeiten weiter – im Zeitplan.

Zörbig/MZ. - Für Zörbigs Bewohner gibt es aktuell wohl kaum leidigere Themen als das des Kreisverkehrs, der von zentraler Bedeutung für den Verkehr in der Region ist und dessen Sanierung für die Bewohner im Alltag so manchen Umweg bedeutet. Doch das Wetter spielt entgegen der Befürchtungen mit, sodass ein Ende in greifbare Nähe rückt.