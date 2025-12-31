Umgestaltung Bauarbeiten am Kreisverkehr in Zörbig ruhen - Wie eine Zwischenbilanz aussieht
Für Zörbigs Bewohner gibt es aktuell wohl kaum leidigere Themen als das des Kreisverkehrs. Wann es weiter geht.
31.12.2025, 14:00
Zörbig/MZ. - Für Zörbigs Bewohner gibt es aktuell wohl kaum leidigere Themen als das des Kreisverkehrs, der von zentraler Bedeutung für den Verkehr in der Region ist und dessen Sanierung für die Bewohner im Alltag so manchen Umweg bedeutet. Doch das Wetter spielt entgegen der Befürchtungen mit, sodass ein Ende in greifbare Nähe rückt.