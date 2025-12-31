Ob Skandalfilme im Januar, eine Seuche im Oktober oder eine angekündigte Millionen-Investition Ende des Jahres. 2025 war auch in Mansfeld-Südharz voller dramatischer, trauriger, aber auch schöner Nachrichten. Wir haben einige davon zusammengestellt.

Skandalfilme, Seuchen und Millionen-Investitionen - Das Jahr 2025 in Mansfeld-Südharz in Bildern

Sangerhausen/EislebenMZ. - Das Jahr 2025 ist zu Ende, was bleibt sind die Erinnerungen. Erinnerungen daran, was in diesem Jahr die Menschen bewegt hat. Die MZ hat deshalb zwölf Fotos und ihre zwölf Geschichten zusammengestellt - für jeden Monat eine.