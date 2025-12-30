weather schneeregen
Halle (Saale), Deutschland
Hoher Sachschaden Schwere Havarie in der Sparkasse in Roßlau - Filiale in der Uhlandstraße bleibt vorerst geschlossen

Im Sparkassen-Beratungscenter in der Roßlauer Uhlandstraße ist es am Sonntag zu einem massiven Wasserschaden gekommen. Was noch funktioniert und was nicht. Warum über ein Ausweichquartier diskutiert wird.

Aktualisiert: 31.12.2025, 12:34
Die Sparkasse in Roßlau ist nach einer Havarie vorerst geschlossen. Die Filiale bleibt zu, Automaten funktionieren. Foto: Ruttke

Rosslau/MZ. - Im Sparkassen-Beratungscenter in der Roßlauer Uhlandstraße ist es am Sonntag, 28. Dezember, zu einem massiven Wasserschaden gekommen. Das hat die Stadtsparkasse in Dessau am Dienstag mitgeteilt. Eine Schadenshöhe wurde nicht genannt.