Das Kreismuseum Bitterfeld hat Pläne für das kommende Jahr. Kristin Otto und Sven Sachenbacher erklären, warum die Ausstellung an Inhalten und Identität gewinnen wird.

Sven Sachenbacher und Krisitn Otto haben große Pläne für das Kreismuseum in Bitterfeld.

Bitterfeld/MZ. - Das neue Jahr bringt frischen Wind. Ein Satz, den man im Kreismuseum mit Blick auf das Jahr 2026 gewiss so unterschreiben würde. Denn dort hat man sich einige Zeit Gedanken gemacht und schließlich ein neues Konzept erstellt. Dieses soll im nächsten Jahr umgesetzt werden. Museumspädagogin Kristin Otto und Sven Sachenbacher, der Fachdienstleiter für den Bereich Kultur des Landkreises Anhalt-Bitterfeld, geben einen ersten Einblick und erklären, was es mit ihrem Plan auf sich hat.